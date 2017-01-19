Мониторинговый комитет расскажет о ситуации в Украине на сессии ПАСЕ - Арьев

На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая пройдет 23-27 января в Брюсселе, будет заслушан доклад Мониторингового комитета о ситуации в Украине, сообщает пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

"Я представляю доклад об атаках против медиа и журналистов в Европе, а также являюсь содокладчиком по борьбе с кибердискриминацией и онлайн ненавистью. Самое главное, что на сессии будет заслушан доклад Мониторингового комитета ПАСЕ о ситуации в Украине. Я также в своем докладе, в части, касающейся Украины, расскажу о ситуации на оккупированных территориях, в частности, в Крыму, ситуацию с крымско-татарскими СМИ и Николаем Семеной, Анной Андриевской, Романом Сущенко, который обвиняется в шпионаже. В проекте резолюции ПАСЕ содержится призыв всех их уволить", - заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат фракции "БПП "Солидарность" Владимир Арьев.

Среди прочего, В.Арьев назвал культурную программу, которая предполагается в ПАСЕ.

"В рамках сессии по инициативе БПП, мы покажем фильм о детях с временно оккупированных территорий, будет дискуссия вокруг гуманитарной ситуации на Донбассе, а также пройдут круглые столы по Крыму", - отметил глава делегации.