В Ужгороде открылся новый сервисный центр МВД

Новый сервисный центр Министерства внутренних дел Украины в Закарпатской области открыли руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий и глава ОГА Закарпатской области Геннадий Москаль, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Независимо от места регистрации быстро и надежно гражданам предоставляют административные услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств, выдаче и обмену удостоверений водителя, допуску к перевозке опасных грузов, а также другие услуги сервисных центров МВД. Осуществление замены водительского удостоверения отныне занимает около 30 минут, а перерегистрация авто – 2 часа.

"Гражданам будут предоставлять услуги 7 сотрудников фронт-офиса. Ежедневно в центре могут проводить более 150 операций. На рабочих столах сотрудников, контактирующих с гражданами, установлены дополнительные камеры - это позволит контролировать качество предоставления услуг и противодействовать коррупции даже на бытовом уровне" - комментирует В.Криклий.

В новом сервисном центре МВД работает электронная очередь, современная система коммуникаций и бесплатный Wi-Fi. Все новые сервисные центры МВД оборудованы видеокамерами наблюдения - благодаря им можно посмотреть на сайте hsc.gov.ua загруженность центра и проконтролировать его работу.

"Для нас важно поддерживать такие реформы, которые предоставляют качественный государственный сервис. Это важно, что в сервисном центре МВД работают профессиональные сотрудники, теперь уже гражданские, которые ориентированы на качественное предоставление услуг гражданам. Наконец, все забудут об ужасах МРЭО" - отметил глава ОГА Закарпатской области.

Здесь предусмотрены удобства для людей с особыми потребностями - есть кнопка вызова администратора, пандусы и удобные места для получения услуг.

Это уже 14 новый сервисный центр МВД, в 2017 году такие центры появятся по всей Украине.

Новый сервисный центр МВД в Ужгороде работает по адресу ул. О. Кошевого, 4. Граждан здесь обслуживают со вторника по субботу без обеденных перерывов. Понедельник и вторник - выходные дни.

Сервисные центры МВД открыты для коммуникации с гражданами.

Получить консультацию по услугам сервисных центров МВД можно по телефону (044) 290-18-99 или спросить на официальной странице Facebook Главного сервисного центра МВД. Прочитать доступно изложенную информацию можно на сайте hsc.gov.ua и посмотреть на YouTube-канале видео-инструкции по получению услуг.