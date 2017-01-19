В Николаеве приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы боевик "ЛНР"

Октябрьский районный суд Николаевской области по материалам Службы безопасности Украины приговорил 8,5 годам лишения свободы боевика террористической организации "ЛНР".

Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники спецслужбы установили, что житель Николаева в 2014 году присоединился к боевикам т.н. "ЛНР". Сначала он находился в составе террористической группировки "управление гуманитарных операций", специализировавшегося на диверсиях против мирного населения под видом украинских подразделений. Затем боевик перешел к незаконным вооруженным формированиям "батальон специального назначения" Вымпел", в котором принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Оперативники СБУ задержали боевика в ноябре 2015 года, когда он прибыл в родной город в "отпуск". Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили удостоверение террористической группировки, двухсотграммовую тротиловую шашку с двумя взрывателями и инструкцию по работе с взрывчатыми веществами.

Решением суда боевика был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) Уголовного кодекса Украины.