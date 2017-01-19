Мошенник, завладевший 650 тыс. евро украинцев под предлогом покупки дачных домиков в Финляндии, получил 5 лет тюрьмы

Апелляционный суд города Киева осудил к 5 годам лишения свободы мошенника, который завладел средствами украинцев на сумму 649тыс. евро, прикрываясь продажей дачных домиков в Финляндии, сообщает пресс-служба прокуратуры г.Киева в среду.

В ведомстве напомнили, что злоумышленник, представляясь представителем иностранной фирмы, предлагал украинцам приобрести земельный участок на территории республики Финляндия в городе Раутаваара для дальнейшего строительства дачных домов. На такое предложение согласилось 5 человек, которые передали на строительство 649 тыс евро.

Однако эти средства мужчина потратил не на стройку, а на организацию собственного бизнеса за рубежом. Кроме того, в результате неправомерных действий обвиняемого, на потерпевших за невыполнение обязанности по строительству государственными органами Финляндии были наложены штрафные санкции.

Действия злоумышленника были квалифицированы ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах).

В столичной прокуратуре напомнили, что по результатам судебного разбирательства, суд первой инстанции приговорил мошенника к 5 годам лишения свободы с назначением испытательного срока в 3 года.

"Не соглашаясь с таким решением суда, местная прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке. По результатам апелляционного рассмотрения приговор суда первой инстанции отменен и принят новый, которым злоумышленника приговорили к реальному наказанию в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества", - информируют в прокуратуре Киева.