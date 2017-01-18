События

21:55 18.01.2017

Гройсман намерен взять отпуск в свой день рождения и проведет его с семьей - пресс-секретарь

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен взять отпуск в свой день рождения в пятницу, 20 января, и проведет этот день с семьей, написал его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, с советских времен в Украине сложилась плохая традиция, когда в день рождения высокопоставленного чиновника все идут поздравлять только ради того, чтобы отметиться - "засвидетельствовать свое уважение".

"Владимир Гройсман давно решил, что эту традицию надо ломать. Много лет назад, тогда еще мэр Винницы начал свою традицию - брать отпуск в этот день и проводить его только в семейном кругу. Не был исключением и прошлый год, когда Владимир Гройсман работал уже в парламенте, не станет исключением и этот год. Поэтому в конце этой недели премьер на несколько дней возьмет традиционный отпуск и, как всегда, эти дни проведет в кругу семьи. А с понедельника вернется к выполнению своей повседневной работы", - написал Д.Столярчук.

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