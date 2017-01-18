События

20:31 18.01.2017

По факту смерти в харьковском госпитале военнослужащего начато уголовное дело

В военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьков) скончался 34-летний военнослужащий, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Мужчина был доставлен в Харьков из Северодонецкого госпиталя в тяжелом состоянии 8 января. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом костей носа, рвано-ушибленную рану ушной раковины, закрытую тупую травму грудной клетки и живота, химический ожог глотки, пищевода, желудка, верхних дыхательных путей.

Как сообщает местное интернет-издание Newsroom со ссылкой на собственные источники, военнослужащий-контрактник был жестоко избит по месту службы, после чего напился уксуса.

"Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст.348 (посягательство на жизнь военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время следователем назначена экспертиза для установления причины смерти", - говорится в сообщении.

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