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19:09 18.01.2017

Полторак рассчитывает на помощь иностранных советников в реформе Минобороны

Реформа Министерства обороны Украины проходит непросто и в ее проведении необходима помощь иностранных советников, заявил министр обороны Украины Степан Полторак в ходе встречи с послом США в Украине Мари Йованович.

"Мы начали огромную работу по реформированию оборонного ведомства. Работа по созданию стратегических документов сверхважна и оказалась сверхсложной. Но еще сложнее реализовать запланированные реформы, воплотить написанное на бумаге в жизнь. И в этом мы рассчитываем на помощь иностранных советников. Убежден, что вместе нам все удастся", - отметил С.Полторак.

По словам главы ведомства, сейчас в Минобороны и Вооруженных силах Украины по отдельным функциональным направлениям работают 32 советника из 12 стран-членов НАТО, а также пять стратегических советников высокого уровня от США, Великобритании, Канады, Литвы и Германии, оказывающих квалифицированную экспертно-совещательную помощь в разных сферах деятельности ВСУ и ведут подготовку личного состава по методикам и стандартам стран-членов НАТО.

М.Йованович представила советников от США, которые начали работу в оборонном ведомстве. "Я очень горжусь тем, что нам удалось собрать такую опытную команду. Их совокупный опыт работы - свыше 130 лет", - отметила министр.

М.Йованович выразила надежду, что такой формат работы принесет хорошие результаты.

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