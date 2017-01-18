Житель Одесской области стрелял в собаку французского винодела Лакарена, защищаясь от ее нападения

Сотрудники полиции составили административный протокол в отношении 32-летнего жителя с.Шабо Белгород-Днестровского района, который ранил собаку французского винодела Кристофа Лакарена (Christophe Lacarin).

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, протокол составлен по ст.174 (стрельба из огнестрельного, холодного метательного или пневматического оружия в населенных пунктах или с нарушением установленного порядка) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Как пояснил мужчина, он возвращался с охоты. У населенного пункта через отверстие в заборе на него бросились три собаки. С целью предотвращения нападения на себя, гражданин совершил неприцельный выстрел в сторону собак для их отпугивания. После чего собаки убежали обратно за забор", - сообщили в полиции.

При этом правоохранители установили, что выстрел был произведен на расстоянии менее 200 метров от населенного пункта, что является нарушением, поэтому составили админпротокол на стрелка.

Как сообщалось, ранее К.Лакарен из Белгород-Днестровского района Одесской области сообщил, что один из местных жителей выстрелил в его собаку из ружья, когда она находилась во дворе винодела, и премьер-министра Владимира Гройсмана обеспечить обещанную ему безопасность. "Господин премьер-министр, Вы лично гарантировали безопасность французским инвесторам в Украине. Я прошу Вас защитить мою семью от этих варваров!", - написал К.Лакарен.

К.Лакарен периодически становится одной из сторон конфликтов с местными жителями. В частности, в начале декабря 2016 года он обвинил местных жителей в уничтожении 11 га виноградников. В свою очередь жители села утверждают, что К.Лакарен захватил эту землю незаконно.