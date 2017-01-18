События

18:26 18.01.2017

Боевики с полуночи 30 раз стреляли по позициям сил АТО

Незаконные вооруженные формирования в среду 30 раз открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщил пресс-центр штаба АТО.

"В целом зафиксировано 30 обстрелов. Двое наших военных ранены", - говорится в сообщении пресс-центра на странице в Фейсбуке в среду вечером.

Так, из минометов боевики обстреливали Талаковку, из гранатометов и стрелкового оружия - Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Луганском направлении из минометов калибра 120 мм НВФ обстреляли Новоалександровку и Троицкое. Из 82-миллиметровых минометов – Новозвановку, из гранатометов и стрелкового оружия - Станицу Луганскую и Новозвановку. Кроме того, по Новозвановке велся огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны украинские позиции в районе Зайцево и Авдеевки.

Пресс-центр штаба АТО также сообщил, что 18 января на Мариупольском направлении, вблизи позиций украинских войск, задержан член российско-оккупационных войск. В ходе проверки документов установлено, что он является гражданином Российской Федерации, жителем Курганинска Краснодарского края. Кроме того, при нем найдены документы, удостоверяющие его принадлежность к одному из подразделений незаконных вооруженных формирований ОРДО.

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