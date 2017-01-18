Австрия профинансирует новую инициативу ПРООН в Черновицкой и Одесской областях

Программа развития ООН в Украине (ПРООН) начинает внедрение нового проекта, направленного на улучшение уровня благосостояния и жизни около 150 тыс человек в Черновицкой и Одесской областях, сообщается на официальном сайте ПРООН в среду.

"При финансовой поддержке Агентства развития Австрии будет охвачено более 150 тыс человек, которые проживают в областных центрах и, по крайней мере, 18 селах, поселках и районах. Проект также будет стимулировать участие граждан в местном самоуправлении и поощрять внедрение инициатив на уровне общин, сосредоточив внимание на инклюзивности и охвате наиболее незащищенных слоев", - говорится в сообщении.

Проект будет работать по двум направлениям: укрепление потенциала местных общин, местных органов власти и высших учебных заведений по применению ориентированных на общину принципов развития, совместного управления и предоставления услуг, а также содействие развитию малых ферм и несельскохозяйственных предприятий в сельских и пригородных районах.

"В рамках Проекта общественным организациям будут предоставляться гранты для реализации микро-проектов по поддержке социальных объектов (школ, детских садов и т.п.). До 50% расходов будут профинансированы Проектом (EUR6,5 тыс на одну инициативу), до 45% - местными бюджетами и минимум 5% - организациями-бенефициарами", - говорится в сообщении.

Содействие развитию кооперативов, меры по развитию потенциала и малые гранты будут обеспечиваться для общин, которые стремятся создать сельскохозяйственные кооперативы. Для диверсификации деятельности в сельских и малых городских общинах в качестве важной составляющей борьбы с бедностью в рамках Проекта также будут предоставляться гранты для инициатив малого несельскохозяйственного бизнеса, особенно направленных на женщин и представителей уязвимых групп.

Проект опирается на опыт, накопленный в рамках текущего совместного проекта ПРООН/ЕС "Местное развитие, ориентированное на общину" и других проектов и программ ПРООН в области развития.

Согласно сообщению, проект будет внедряться в течение 18 месяцев. Общий бюджет, финансируемый Агентством развития Австрии, составляет EUR500 тыс.