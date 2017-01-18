Мэр Львова заявляет о критической ситуации с вывозом твердых бытовых отходов в городе

Во Львове сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации, заявил мэр Львова Андрей Садовой.

"Сегодня с утра прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города и мы официально уведомили государственные органы о том, что в городе сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации", - сказал А.Садовой в обращении к жителям города в среду.

По его данным, на текущий момент все компании, занимающиеся вывозом мусора, испытывают серьезные проблемы с вывозом мусора, а двоим компаниям некуда вывозить отходы. "К сожалению, в результате различных обстоятельств, в том числе и админресурса, нам один за другим закрыли все возможности для вывоза ТБО. На сегодня все перевозчики сообщили, что или испытывают серьезные проблемы с вывозом мусора, или же им вообще некуда его вывозить", - подчеркнул А.Садовой.

По его словам, город 8 месяцев "находится в мусорной блокаде". "Мы более полугода сами справлялись с ликвидацией результатов поджога Грибовичского полигона. На сегодня мы рассчитываем, что государство все-таки предоставит необходимую помощь", - сказал мэр.

А.Садовой считает, что причиной такой ситуации стала принципиальная позиция партии "Самопомич" в парламенте по многим вопросам, в частности, по вопросам национальной безопасности и конституционного строя в стране, в т.ч. особого статуса Донбасса и выборов на оккупированных территориях на условиях РФ.

"У меня нет никаких полномочий, ни желания торговать интересами страны даже в таких чрезвычайных условиях, созданных для Львова. Поэтому я буду действовать в рамках полномочий и компетенций, которыми наделен городской голова Львова", - подчеркнул А.Садовой.