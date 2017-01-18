События

15:49 18.01.2017

В Киеве в музее им.Гончара 21 января презентуют коллекцию прикладного искусства крымских татар

В Киеве 21 января презентуют коллекцию прикладного искусства крымских татар, созданную в рамках проекта "Визерунки мира" при поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества.

Как рассказала советник министра культуры Украины по вопросам Крыма Эсма Аджиева на пресс-конференции в среду в Киеве, коллекция стала результатом усилий по организации деятельности аутентичных мастерских.

"В начале реализации проекта мы приобрели оборудование, чтобы могла функционировать ювелирная мастерская, у художника Рустема Скибина был готов ресурс – мастерская по изготовлению керамики, и он тоже внес свою лепту в проект. Еще два направления - мастерские для работы с металлом и уникальной крымско-татарской вышивкой", - рассказала она.

По словам советника министра, крымские мастера обучали талантливую молодежь и как результат - была создана коллекция прикладного искусства крымских татар.

"Она состоит из реконструированного женского и мужского национальных костюмов, обуви, предметов быта, ювелирных изделий", - рассказала она.

Э.Аджиева отметила, что проект "Визерунки мира" был реализован при поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества в Киеве.

Коллекция будет доступна для просмотра с 21 января в музее им. И.Гончара.

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