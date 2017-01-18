В Украине в ближайшие сутки сохранится умеренный мороз, местами туман и гололедица

В Украине в ближайшие сутки 19 января погоду по-прежнему будет формировать холодный воздух и поле повышенного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

Существенные осадки не прогнозируются, лишь в Крыму небольшой мокрый снег. В западных областях местами туман. На дорогах страны местами гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на западный, 3-8 м/с; в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура в южной части ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза; на остальной территории ночью 10-15° мороза, в западных областях местами 16-18° , днем 3-8° мороза (в Карпатах ночью 15-20°, днем 10-15° мороза).

В Киеве 19 января без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на западный, 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 4-6° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 января самая высокая температура днем была 9,8° в 2007 году, самая низкая ночью -23,0° в 1942 году.

В Украине 20 января существенных осадков также не ожидается. Местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14° мороза, в западных, центральных и восточных областях местами 15-19°, в Карпатах до 22° мороза, днём 1-6° мороза.

В Киеве 20 января без существенных осадков, местами туман. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10° , днем 2-4° мороза.