Украинская сторона в гуманитарной подгруппе ТКГ будет настаивать на привлечении МККК к процессу освобождения заложников

Дата и время проведения видеоконференции гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе еще согласовываются, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

"Сегодня скайп-конференция гуманитарной подгруппы не состоялась. Кратко по видеосвязи пообщались с координатором Т.Фришем (координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриш - ИФ), он проинформировал, что конференция состоится на следующей неделе, дату и время сейчас согласовывают со всеми участниками", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

По ее словам, очень важно, чтобы это "был конструктивный диалог, и удалось разблокировать вопрос освобождения заложников".

"Украинская сторона настроена именно так – на конструктив и поиск компромисса. Будем настаивать на привлечении МККК к процессу поиска пропавших без вести и освобождению заложников, ведь эта организация имеет столетний успешный опыт работы в этой тяжелой сфере", - сказала И.Геращенко.

Как сообщалось, 16 января по итогам заседания гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что в среду, 18 января, должна состояться скайп-конференция по вопросам разблокирования процесса освобождения заложников.

Позже 17 января пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что скайп-конференция по вопросу освобождения заложников перенесена на следующую неделю