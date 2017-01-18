События

12:56 18.01.2017

Полицейская миссия на Донбассе противоречит Минску-2, но наблюдатели ОБСЕ могут иметь личное стрелковое оружие - Лавров

В Москве согласны на вооружение наблюдателей ОБСЕ, работающих на линии соприкосновения на Донбассе, стрелковым оружием, но при этом считают идею создания полицейской миссии ОБСЕ противоречащей Минским соглашениям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы готовы на то, чтобы увеличить количество мониторов на линии соприкосновения и на складах, сделать это присутствие круглосуточным и дать возможность наблюдателям носить личное стрелковое оружие",-

"Я думаю, что это будет полезно и будет способствовать успокоению ситуации на линии соприкосновения и может помочь прекратить регулярный вывод тяжелых вооружений со складов в нарушение обязательств по минским договоренностям …",- добавил он.

"Если под вооруженной миссией ОБСЕ вы имели в виду ту идею, которая сейчас вбрасывается из Киева, о том, что нужно вооруженную полицейскую миссию развернуть на Донбассе, которая обеспечивала бы там правопорядок, то эта идея абсолютно противоречит минским соглашениям",- подчеркнул С.Лавров.

По его словам, "в минских соглашениях предусмотрено, что Украина обязана признать законодательно и закрепить в конституции особый статус Донбасса включая право Донбасса иметь силы правопорядка".

"Поэтому никаких вооруженных иностранных миссий для поддержания порядка на Донбассе в этих условиях не требуется",- заключил он.

ВАЖНОЕ

Ни один украинский военный не пострадал в зоне АТО за сутки

Минимум 20 полицейских будут привлечены к ответственности по итогам служебного расследования событий в Княжичах

Присутствие миссии ОБСЕ на Донбассе следует расширить

Супрун и команда Минздрава абсолютно не коррумпирована, что не всем нравится, но придется считаться

ЦРУ обнародовало 13 млн страниц архивных документов, в том числе о работе в период "холодной войны"

ПОСЛЕДНЕЕ

Двое украинцев с помощью понтонного экскаватора пытались украсть проложенный по дну Днестровского лимана электрокабель

Москва не против сопровождения наблюдателями ОБСЕ сотрудников правопорядка на Донбассе - Лавров

Гражданство РФ в 2014-2016гг получили около 170 тыс. украинцев, статус беженца в РФ – окло 350

Кабмин одобрил законопроект о передаче функций ЗАГСов местным властям

В Италии произошло сильное землетрясение

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа производственных помещений в Херсоне
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА