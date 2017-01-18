События

11:19 18.01.2017

Три человека погибли, более полусотни пострадали за сутки на дорогах Украины из-за непогоды

За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли трое граждан, а еще 51 получил травмы, сообщает в среду утром Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

При этом в ведомстве проинформировали, что сегодня, 18 января, критической по уровню аварийности, - когда количество ДТП на 50% и более превышает среднестатистические показатели, - остается ситуация в Хмельницкой, Закарпатской и Кировоградской областях.

"Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50%) зафиксирован в трех областях Украины: Тернопольской, Николаевской и Днепропетровской", - добавили в Нацполиции Украины.

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