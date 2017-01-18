События

10:53 18.01.2017

В ОРДО въехала колонна фур с гуманитарной помощью от МККК

Через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в неконтролируемые властями Украины отдельные районы Донецкой области в среду утром проследовали 12 грузовых автомобилей от Миссии Международного комитета Красного Креста с 216 тоннами гуманитарной помощи.

"Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольственные и гигиенические наборы, а также товары медицинского назначения общим весом 216 тонн", - говорится в сообщении, обнародованном в среду утром на сайте Госпогранслужбы Украины.

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