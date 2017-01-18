Боевики обстреляли опергруппу полиции в Луганской области

В Луганской области боевики обстреляли из стрелкового оружия следственно-оперативную группу полиции, которая выехала расследовать сообщение о смерти местного жителя, сообщил заместитель главы Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.

Как сообщила в среду Луганская ОГА на официальной странице в Фейсбук, 17 января следственно-оперативную группу Попаснянского отделения полиции выехала по вызову местной жительницы в район г.Золотого-5. Правоохранителей прицельно обстреляли из стрелкового оружия боевики.

"Цинизм террористов выходит за пределы здравого смысла. Препятствование проведению следствия свидетельствует о попытке террористов скрыть собственное преступление против мирного населения. Ведь по предварительной версии мужчина погиб от пули вражеского снайпера. Чтобы гарантировать безопасность работы полицейских, мы вынуждены были обратиться к представителям миссии ОБСЕ", – цитирует Ю.Клименко Луганская ОГА.