Канадский ученый назвал открытый в Калифорнии вид моли в честь Трампа

Канадский биолог-эволюционист Вазрик Назари в профильном издании ZooKeys впервые описал новый вид моли, который он назвал Neopalpa donaldtrumpi в честь избранного президента США Дональда Трампа.

По словам В.Назари, голову насекомого покрывают золотистые чешуйки, напомнившие ему прическу Д.Трампа.

Новый вид был обнаружен в коллекции музея энтомологии Калифорнийского университета, пишет The Telegraph.

"Называя этот вид в честь 45-го президента США, я надеюсь привлечь внимание общественности к разнообразию малоизученной микрофауны Северной Америки", - заявил В.Назари.

Насекомое с размахом крыльев около сантиметра обитает на юге Калифорнии и в мексиканском штате Нижняя Калифорния.

Моль - первое насекомое, названное в честь избранного президента Соединенных Штатов Д.Трампа.

Имя действующего президента США Барака Обамы носят уже девять видов животных и насекомых, в том числе рыба, паук и червь-паразит.