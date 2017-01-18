Около 200 жильцов 16-этаженого дома в Днепре эвакуировали ранним утром из-за пожара

В результате возникшего в ночь на среду пожара в квартире на 14-м этаже 16-этажного жилого дома в Новокодацком районе Днепра правоохранители и спасатели эвакуировали около 200 человек, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В информации отмечается, что сообщение о возгорании поступило в Службу спасения в 5.40 среды. "Во время пожара непосредственно сотрудниками подразделений ГСЧС спасены 11 человек, из них двое детей. Эвакуированы около 200 человек, из них сотрудниками ГСЧС и Национальной полиции выведены по лестничным клеткам 53 человека", - говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 6.50 и ликвидирован в 7.20 на площади 60 кв.м. На месте происшествия работало 45 спасателей и 13 единиц техники. Причина пожара устанавливается.