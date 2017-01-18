События

09:01 18.01.2017

ЦРУ обнародовало 13 млн страниц архивных документов, в том числе о работе в период "холодной войны"

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) выложило в открытый сетевой доступ около 13 млн страниц архивных документов о своей деятельности, сообщает в среду американский телеканал Си-Эн-Эн.

В них содержится информация о работе ЦРУ во время войн во Вьетнаме, в Корее и в период "холодной войны".

Доступ к этим документам ранее был возможен только через четыре терминала, установленных в Национальных архивах в американском штате Мэриленд.

"Доступ к этим исторически значимым документам больше не ограничен географией", - сказал глава отдела ЦРУ по управлению информацией Джозеф Ламберт.

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