События

08:38 18.01.2017

Большинство участников перестрелки в Олевске задержаны – Шкиряк

Большая часть участников перестрелки в г.Олевск Житомирской области задержаны, продолжаются оперативно-следственные действия по задержанию всех участников происшествия, сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"На данный момент, часть участников преступления задержана, большая часть, как с одной так и с другой стороны, изъято соответствующее оружие, в том числе зарегистрированное, а также незарегистрированное... Сейчас осуществляются все оперативные, в том числе негласные следственные действия для установления места пребывания других участников конфликта. Я убежден в том, что в ближайшее время все преступники будут задержаны", - заявил З.Шкиряк в эфире "5 канала".

З.Шкиряк отметил, что полиции удалось идентифицировать всех участников конфликта.

Как сообщалось, 16 января 2017 года, в г.Олевске, около 00.30 ночи произошел конфликт между местными жителями и другими лицами, которые применили автоматическое оружие, в результате чего ранены 7 человек, один из которых от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице.

После стрельбы злоумышленники сели в автомобили Mitsubishi Pajero серого цвета, Škoda темного цвета и Ford Transit синего цвета и скрылись с места происшествия.

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