Американка, обвинявшая Трампа в сексуальных домогательствах, подала на него в суд

Бывшая участница реалити-шоу Дональда Трампа "Кандидат" (The Apprentice), американка Саммер Зервос, подала в нью-йоркский суд иск о защите чести и достоинства против избранного президента США, сообщила ее адвокат Глория Оллред.

В октябре прошлого года С.Зервос публично заявила о сексуальных домогательствах со стороны Д.Трампа в 2007 году в номере отеля "Beverly Hills". Когда миллиардер отверг обвинения, Г.Оллред потребовала опровержение.

Как пишет американская газета "USA Today", поскольку опровержения так и не было, адвокат заявила во вторник, что "время вышло".

"Я хотела бы, чтобы избранный президент решил, насколько правильно он собирается поступить с С.Зервос. Если он просто откажется от своих заявлений и признает свой поступок по отношению к мисс Зервос, она откажется от иска", - приводит издание слова Г.Оллред.

На вопрос журналистов, почему иск был подан за несколько дней до инаугурации, Г.Оллред ответила: "А почему не сейчас? Необходимо много мужества, чтобы подать в суд на самого могущественного человека на планете".

"11 ноября 2016 года я призвала господина Трампа отказаться от своих слов обо мне, когда он назвал меня лгуньей. Я также призвала его заявить, что то, что я рассказала о его поведении по отношению ко мне, было правдой. Прошло более двух месяцев, а он так и не отказался от своих слов", - цитирует The Hill слова С.Зервос.

Она отметила, что "хотела дать господину Трампу возможность отказаться от своих ложных утверждений о ней и других женщинах, которые последовали".

В иске говорится, что репутации С.Зервос нанесен ущерб, но не упоминается о денежной компенсации или возмещении морального ущерба.

Адвокаты Д.Трампа пока не отреагировали на просьбу газеты "USA Today" прокомментировать данную новость.

Штаб Х.Клинтон во время президентской гонки активно использовал в целях снижения рейтинга Д.Трампа его скабрезные высказывания о женщинах, допущенные в 2005 году в частной беседе с одним из ведущих американского телеканала NBC Билли Бушем, который записал их на пленку. Эти высказывания кандидата в президенты были обнародованы газетой Washington Post. Д.Трамп принес публичные извинения, заявив, что сожалеет о том, что говорил. Его супруга Меланья назвала эти высказывания "болтовней парней".

Однако позднее ряд американских СМИ распространил серию рассказов различных женщин, которые якобы подверглись приставаниям со стороны миллиардера.

Выступая в октябре в штате Пенсильвания, Д.Трамп обещал подать в суд на каждую из женщин, которые необоснованно и лживо обвинили его в домогательствах.

"Все эти женщины лгут, все, что они сказали - сплошная ложь, призванная нанести вред моей кампании. То, что они рассказали, никогда не происходило. По завершении выборов они будут привлечены к ответственности", - сказал тогда Д.Трамп.

В этом же месяце он дал интервью телеканалу Fox News, где заявил, что не намерен извиняться перед женщинами за то, чего он никогда не совершал.

"Нельзя извиняться за то, чего никогда не было", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, добавив, что, в принципе, "извиниться было бы легко".

Во время выступления в городе Гринсборо в штате Северная Каролина, он отметил, что женщины, которые заявляют о том, что много лет назад он якобы их домогался, делают это "ради минутной славы или ради денег". "Я никогда не видел этих женщин", - сказал миллиардер.