Боевики за сутки 61 раз обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО – штаб

За прошедшие сутки боевики 61 раз открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-служба штаба АТО.

В частности, на Мариупольском направлении боевики обстреливали Чермалык, Водяное и Широкино из минометов калибра 82 мм, Лебединское и Талаковку, Красногоровку, Водяное, Широкино и Гнутово – из гранатометов и стрелкового оружия, Березовое – из вооружения БМП. Кроме того, по Широкино вел огонь вражеский снайпер.

На Луганском направлении боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм по Троицкому и Новоалександровке, из гранатометов и стрелкового оружия – по Валуйскому, Станице Луганской и Попасной. По Валуйскому вел огонь снайпер.

На Донецком направлении боевики обстреливали Авдеевку, Опытное и Пески из гранатометов и стрелкового оружия.