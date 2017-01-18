События

06:03 18.01.2017

В Украину не пустили гражданина Индии с недействительными документами – Госпогранслужба

Сотрудниками государственной пограничной службы Украины в аэропорту "Борисполь" был обнаружен гражданин Индии, пытавшийся попасть в Украину по недействительным документам, сообщает пресс-служба ведомства.

"Во время проверки документов у 21-летнего гражданина Индии, который прибыл авиарейсом "Шарджа-Киев", он кроме паспортного документа, предоставил на контроль вид на жительство в Украине. Однако пограничники установили, что он считается утраченным, похищенным или недействительным и числится в базе данных Государственной пограничной службы Украины". – гласит сообщение на сайте Госпогранслужбы.

Вид на жительство изъят, иностранцу отказано в пересечении государственной границы.

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