В Украину не пустили гражданина Индии с недействительными документами – Госпогранслужба

Сотрудниками государственной пограничной службы Украины в аэропорту "Борисполь" был обнаружен гражданин Индии, пытавшийся попасть в Украину по недействительным документам, сообщает пресс-служба ведомства.

"Во время проверки документов у 21-летнего гражданина Индии, который прибыл авиарейсом "Шарджа-Киев", он кроме паспортного документа, предоставил на контроль вид на жительство в Украине. Однако пограничники установили, что он считается утраченным, похищенным или недействительным и числится в базе данных Государственной пограничной службы Украины". – гласит сообщение на сайте Госпогранслужбы.

Вид на жительство изъят, иностранцу отказано в пересечении государственной границы.