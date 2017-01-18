События

05:03 18.01.2017

Одна из основных задач Госпогранслужбы в 2017г. – обеспечение воплощения безвизового режима – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал одним из первоочередных направлений работу Государственной пограничной службы Украины на 2017г. обеспечение воплощения безвизового режима с ЕС.

"Второе первоочередное направление, которое определено для ГПСУ на этой год – подготовка и, при необходимости, срочное внедрение дополнительных мероприятий по обеспечению воплощения безвизового режима. Имеется в виду возможная потребность добавить украинской стороной некоторые процедуры кроме тех, что они уже введены нашей страной по плану легализации визового режима со странами ЕС", - написал министр на свой странице в Фейсбук.

Вероятными мерами по обеспечению "безвиза" А.Аваков считает введение дополнительных идентификационных кодов или "расширенную биометрию" для украинцев, путешествующих в ЕС.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в 2017 году необходимо выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем - и в Крыму, этим процессом будут заниматься в первую очередь пограничники. Эти задачи министр озвучил во вторник на коллегии Государственной пограничной службы Украины.

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