События

03:02 18.01.2017

Замминистра иностранных дел Украины обсудила вопросы транспортного сотрудничества с делегацией ЕС

Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль с делегацией Европейского Союза, возглавляемой гендиректором Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской Комиссии Хенриком Хололеем, в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества Украины и ЕС в транспортной сфере, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Отдельное внимание было уделено ускорению подписания Договора о Совместном авиационном пространстве. Кроме того, стороны обсудили перспективы включения транспортной сети Украины в Транс-европейские транспортные сети и реализации совместных проектов, в т.ч. на территории Украины, при финансовой поддержке Фонда стратегических инвестиций", - гласит сообщение на сайте ведомства.

ВАЖНОЕ

Европарламент избрал своим председателем бывшего зампреда Еврокомиссии, кандидата от христианских демократов Таяни

Мэру польского Перемышля запрещен въезд в Украину

В рамках иска в Международный суд против РФ Украина требует возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа

Порошенко и Лойтхард проводят переговоры в Давосе

Главная военная прокуратура получила от секретариата ООН фотокопию заявления Януковича с просьбой ввести войска РФ в Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

В WikiLeaks приветствовали решение Обамы смягчить приговор Челси Мэннингу

Обама смягчил наказание бывшему информатору организации WikiLeaks - СМИ

Новый председатель Европарламента Таяни определил свои задачи

Еще двое участников группы, занимавшейся разбоем под руководством экс-милиционера, задержаны и арестованы – прокуратура

В очередях на границе с Польшей более 300 автомобилей

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА