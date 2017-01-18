Замминистра иностранных дел Украины обсудила вопросы транспортного сотрудничества с делегацией ЕС

Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль с делегацией Европейского Союза, возглавляемой гендиректором Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской Комиссии Хенриком Хололеем, в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества Украины и ЕС в транспортной сфере, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Отдельное внимание было уделено ускорению подписания Договора о Совместном авиационном пространстве. Кроме того, стороны обсудили перспективы включения транспортной сети Украины в Транс-европейские транспортные сети и реализации совместных проектов, в т.ч. на территории Украины, при финансовой поддержке Фонда стратегических инвестиций", - гласит сообщение на сайте ведомства.