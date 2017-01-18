Еще двое участников группы, занимавшейся разбоем под руководством экс-милиционера, задержаны и арестованы – прокуратура

Прокуратура Харьковской области выявила еще двух участников группы, подозреваемых в трех разбойных нападениях.

"Один из них - 43-летний харьковчанин, второй - 47-летний бывший майор милиции. Установлено, что они участвовали в первых двух нападениях, в том числе на известного харьковского врача (руководителя Центра малоинвазивной хирургии Олега Песоцкого - ИФ) и его семью в марте 2016 года", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По ходатайству прокуратуры Киевский райсуд Харькова избрал обоим задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщалось, 11 января сотрудники харьковского управления уголовного розыска совместно со спецназовцами "Корд" задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении на местного предпринимателя. Двое задержанных- экс-работники милиции. Один из них, по данным следствия, возглавлял группировку.

Досудебное расследование проводится по ч.4 ст. 187 УК Украины (разбой) и ч. 3 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством).

Всем четверым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

По данным следствия, члены группы причастны к совершению 3-х разбойных нападений.