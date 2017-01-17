Глава Европарламента Шульц провел голосование в последнем туре выборов своего преемника

В Европарламенте в Страсбурге во вторник вечером состоялся завершающий этап голосования по выборам председателя ассамблеи в четвертом, последнем туре.

"Только два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в третьем туре выборов, Антонио Таяни и Джани Пителла выходят в четвертый тур. Голосование открыто", - объявил сдающий полномочия глава Европарламента Мартин Шульц.

Бывший заместитель председателя Еврокомиссии и заместитель председателя Европарламента, кандидат от фракции Европейской народной партии (Христианские демократы) итальянец Антонио Таяни и его соотечественник, глава фракции Прогрессивный альянс социалистов и демократов Джанни Пителла заняли в третьем туре первые два места, набрав соответственно 291 и 199 голосов.

Поскольку это не обеспечивает абсолютного большинства, председательское кресло, по процедуре, разыгрывается между ними в четвертом туре.

В отличие от трех предыдущих туров, победитель будет определен простым большинством голосов. Избранник евродепутатов возглавит Европарламент на предстоящие 2,5 года.

Как предположил М.Шульц, окончательные итоги голосования могут стать известны около 21:00 местного времени (22:00 по Киеву).