События

19:47 17.01.2017

Старобельский суд продлил Ефремову арест до 17 марта

Старобельский районный суд Луганской области продлил главе фракции Партии регионов в Верховной Раде предыдущего созыва Александру Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта.

Соответствующее решение были принято на заседании суда во вторник по ходатайству прокуратуры.

Как известно, 16 января 2017 года Старобельский суд начал подготовительное заседание по делу А.Ефремова. На нем было принято решение предоставить подсудимому бесплатного защитника в виде отсутствия его адвокатов. А.Ефремов от этого отказался, но суд не удовлетворил соответствующее ходатайство обвиняемого. Поэтому на заседании во вторник данный адвокат присутствовал.

Следующее заседание в Старобельске состоится 24 января.

В то же время 17 января Апелляционный суд Киева должен был рассмотреть жалобу адвокатов А.Ефремова на предыдущее продление ему срока ареста Печерским районным судом Киева до 22 января. Но заседание было перенесено в связи с недоставкой А.Ефремова в суд. Рассмотрение апелляции теперь назначено на 20 января.

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