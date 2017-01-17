События

18:16 17.01.2017

Минобороны Украины готово делиться опытом борьбы с гибридными угрозами с дружественной Португалией

В рамках официального визита в Португалию министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с главой национальной комиссии по вопросам обороны парламента Португалии Марко Коштой обсудил текущую ситуацию на Донбассе и ход реформирования украинского оборонного ведомства.

"Президент Нацкомиссии по вопросам обороны Португалии заверил в дальнейшей поддержке Украины и выразил желание углубления двустороннего сотрудничества в сфере обороны. В частности, господин Марко Кошта подчеркнул, что парламент Португальской Республики пристально следит за событиями в Украине и готов оказывать помощь в освещении украинской позиции на международных площадках", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минобороны Украины во вторник.

В свою очередь С.Полторак поблагодарил народ и власти Португалии за оказанную поддержку, в том числе за осуждение аннексии Крыма и действий РФ на Донбассе.

Он отметил, что Украина и Португалия еще не исчерпали все меры двустороннего сотрудничества и выразил готовность делиться опытом, полученным в ходе проведения антитеррористической операции на востоке Украины с португальскими коллегами.

"Мы имеем огромный и, убежден, уникальный опыт борьбы с вызовами и угрозами гибридного характера и готовы искренне и открыто делиться приобретенным опытом с дружественным народом", - сказал С.Полторак.

Также он отметил, что Украине интересен опыт по обучению и формированию ВМС и охраны морской зоны.

ВАЖНОЕ

Мэру польского Перемышля запрещен въезд в Украину

В рамках иска в Международный суд против РФ Украина требует возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа

Порошенко и Лойтхард проводят переговоры в Давосе

Главная военная прокуратура получила от секретариата ООН фотокопию заявления Януковича с просьбой ввести войска РФ в Украину

Музеи оккупированного Крыма обжалуют решение по "скифскому золоту"

ПОСЛЕДНЕЕ

Вооруженная миссия ОБСЕ может стать шагом на пути к прекращению агрессии РФ против Украины - Парубий

Украина будет отмечать День украинского добровольца

В зоне АТО во вторник зафиксирован 31 обстрел позиций украинских военных, потерь нет

Двум компаниям некуда вывозить мусор из Львова

Компания из Чехии хочет построить во Львовской области мусоросжигательный завод

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/12535/advokat/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА