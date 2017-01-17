Минобороны Украины готово делиться опытом борьбы с гибридными угрозами с дружественной Португалией

В рамках официального визита в Португалию министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с главой национальной комиссии по вопросам обороны парламента Португалии Марко Коштой обсудил текущую ситуацию на Донбассе и ход реформирования украинского оборонного ведомства.

"Президент Нацкомиссии по вопросам обороны Португалии заверил в дальнейшей поддержке Украины и выразил желание углубления двустороннего сотрудничества в сфере обороны. В частности, господин Марко Кошта подчеркнул, что парламент Португальской Республики пристально следит за событиями в Украине и готов оказывать помощь в освещении украинской позиции на международных площадках", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минобороны Украины во вторник.

В свою очередь С.Полторак поблагодарил народ и власти Португалии за оказанную поддержку, в том числе за осуждение аннексии Крыма и действий РФ на Донбассе.

Он отметил, что Украина и Португалия еще не исчерпали все меры двустороннего сотрудничества и выразил готовность делиться опытом, полученным в ходе проведения антитеррористической операции на востоке Украины с португальскими коллегами.

"Мы имеем огромный и, убежден, уникальный опыт борьбы с вызовами и угрозами гибридного характера и готовы искренне и открыто делиться приобретенным опытом с дружественным народом", - сказал С.Полторак.

Также он отметил, что Украине интересен опыт по обучению и формированию ВМС и охраны морской зоны.