События

17:13 17.01.2017

Двум компаниям некуда вывозить мусор из Львова

Двум компаниям, занимаются вывозом мусора из Львова, некуда вывозить отходы; более 20% площадок в городе переполнены, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на городского голову Андрея Садового.

"Более 20% площадок переполнены. Двоим компаниям, которые занимаются перевозкой, фактически некуда вывозить мусор. Еще четыре стараются, но им очень тяжело. Сегодня сложно находить полигоны, готовые принимать мусор", - отмечает А.Садовой.

По словам городского головы, город находится в "периоде передчрезвычайной ситуации". "Сегодня работает оперативный штаб, мы будем делать все возможное, чтобы исправить ситуацию, но она остается сложной", - заявил А.Садовой.

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