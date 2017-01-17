Компания из Чехии хочет построить во Львовской области мусоросжигательный завод

Компания SMS CZ s. r. o. (Чехия) намерена построить во Львовской области мусоросжигательный завод.

Как сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации, о таких планах рассказал во вторник представитель компании Петр Юрса на встрече с главой Львовской ОГА Олегом Синюткой.

"Предварительно мы рассчитываем на завод, который будет сжигать около 300 тысяч тонн бытовых отходов в год", - цитирует П.Юрсу пресс-служба.

По его данным, сжигание тонны мусора, по предварительным оценкам, будет стоить 30-40 евро. Стоимость строительства завода в сообщении не указана.

По информации пресс-службы Львовской ОГА, во время встречи обсуждалась возможность подписания трехстороннего договора между Львовской ОГА, компанией SMS CZ s. r. o. и датским инвестиционным фондом для финансирования разработки проекта завода.

Как сообщалось, 10 декабря 2016 года Львовская ОГА объявила конкурс на строительство и эксплуатацию мусороперерабатывающего завода. Месяцем ранее областная администрация предоставила три участка для строительства такого завода.