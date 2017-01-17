События

16:19 17.01.2017

Компания из Чехии хочет построить во Львовской области мусоросжигательный завод

Компания SMS CZ s. r. o. (Чехия) намерена построить во Львовской области мусоросжигательный завод.

Как сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации, о таких планах рассказал во вторник представитель компании Петр Юрса на встрече с главой Львовской ОГА Олегом Синюткой.

"Предварительно мы рассчитываем на завод, который будет сжигать около 300 тысяч тонн бытовых отходов в год", - цитирует П.Юрсу пресс-служба.

По его данным, сжигание тонны мусора, по предварительным оценкам, будет стоить 30-40 евро. Стоимость строительства завода в сообщении не указана.

По информации пресс-службы Львовской ОГА, во время встречи обсуждалась возможность подписания трехстороннего договора между Львовской ОГА, компанией SMS CZ s. r. o. и датским инвестиционным фондом для финансирования разработки проекта завода.

Как сообщалось, 10 декабря 2016 года Львовская ОГА объявила конкурс на строительство и эксплуатацию мусороперерабатывающего завода. Месяцем ранее областная администрация предоставила три участка для строительства такого завода.

ВАЖНОЕ

Порошенко и Лойтхард проводят переговоры в Давосе

Главная военная прокуратура получила от секретариата ООН фотокопию заявления Януковича с просьбой ввести войска РФ в Украину

Музеи оккупированного Крыма обжалуют решение по "скифскому золоту"

С начала АТО военные саперы обезвредили более 140,5 тыс. минно-взрывных устройств на Донбассе

Синоптики прогнозируют в Киеве в среду слабый туман

ПОСЛЕДНЕЕ

Участники АТО и активисты проведут в Киеве рейды по выявлению незаконных игорных заведений

Путин высказался в защиту Трампа

Курц о принятии решений в ОБСЕ: Процедура непростая, но она дает положительный результат

Курц и Климкин обсудили вопрос укрепления СММ ОБСЕ на Донбассе

Порошенко: Мировое сообщество должно снять санкции с РФ только после вывода войск и прекращения оккупации украинских территорий

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
любовный гороскоп рак
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа в горловке
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА