Участники АТО и активисты проведут в Киеве рейды по выявлению незаконных игорных заведений

Бойцы АТО и активисты с 22 января намерены провести рейды в Киеве с целью выявления незаконных игорных заведений.

"Мы хотим показать масштабы этой проблемы, и мы проведем рейды, в которых планируем ежедневно закрывать в городе Киеве по несколько десятков игровых автоматов", - сказал активист Игорь Криворучко на пресс-конференции во вторник в Киеве.

В ходе рейдов активисты и бойцы планируют снимать на видео деятельность игорных заведений, демонстрировать наличие игрового оборудования в помещениях. В дальнейшем видеоматериалы будут переданы в правоохранительные органы.

Как сообщалось, в декабре 2016 года сотрудники Национальной полиции Украины провели операцию по пресечению деятельности нелегальных игорных заведений. Тогда было выявлено и закрыто 789 таких заведений.