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16:08 17.01.2017

Путин высказался в защиту Трампа

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Трампа не было никаких причин встречаться во время его приезда в Москву с девушками легкого поведения, поскольку в качестве организатора конкурсов красоты он общался с самыми красивыми женщинами мира.

"Трамп, когда он приезжал в Москву, а я даже не помню, когда это было, несколько лет назад, он не был никаким политическим деятелем, мы даже не знали о его политических амбициях", - сказал В.Путин на пресс-конференции во вторник.

"Это был просто бизнесмен, один из самых богатых людей Америки. Что, кто-то думает, что спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером? Конечно, нет, это просто полный бред", - сказал В.Путин.

"Второе: Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это взрослый человек и, кроме того, человек, многие годы занимавшийся организацией конкурсов красоты. Он общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью", - сказал В.Путин.

"Они, безусловно, самые лучшие в мире, но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это", - сказал В.Путин.

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