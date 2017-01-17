Порошенко и Лойтхард проводят переговоры в Давосе
Президент Украины Петр Порошенко и президент Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард (Doris Leuthard) проводят переговоры в Давосе, сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.
"Порошенко проводит переговоры с президентом Швейцарской Конфедерации", - написал С.Цеголко в микроблоге вTwitter.
Порошенко проводить переговори з Президентом Швейцарської Конфедерації pic.twitter.com/pkPX9tUb2Y— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 17 января 2017 г.