События

16:03 17.01.2017

Порошенко и Лойтхард проводят переговоры в Давосе

Президент Украины Петр Порошенко и президент Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард (Doris Leuthard) проводят переговоры в Давосе, сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

"Порошенко проводит переговоры с президентом Швейцарской Конфедерации", - написал С.Цеголко в микроблоге вTwitter.

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