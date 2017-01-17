Курц о принятии решений в ОБСЕ: Процедура непростая, но она дает положительный результат

Действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастиан Курц считает оптимальной нынешнюю систему принятия решений в ОБСЕ.

"Большим преимуществом ОБСЕ является то, что в ее состав входят 57 стран: от США до Росси. Вызов заключается в том, что-то решения в рамках ОБСЕ должны приниматься единогласно. И очень сложно, чтобы все 57 стран-членов Организации проголосовали единогласно", - сказал он журналистам после переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным, комментируя сложность принятия решений в ОБСЕ, в том числе касательно Донбасса.

Вместе с тем, по его словам, при этих всех сложностях ситуации на Донбассе "мы все-таки не можем быть недовольными, исходя из тех положительных сторон, которые у нас есть".

"Развитие этой ситуации (на Донбассе – ИФ) в последнее время показало, что она улучшается и стала лучше, чем в предыдущие годы. Это связано с тем, что ОБСЕ все-таки удалось организовать работу СММ и что она начала свою деятельность", - сказал он.