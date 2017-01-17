Курц и Климкин обсудили вопрос укрепления СММ ОБСЕ на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастиан Курц обсудили вопросы укрепления Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе.

"Мы говорили о важности укрепления миссии - и в кадровом, и в техническом смысле", - сказал П.Климкин на совместной с С.Курцем пресс-конференции во вторник в Киеве.

Он также отметил, что после достижения необходимого уровня безопасности на Донбассе можно будет готовиться к проведению честных выборов.

"После достижения необходимого уровня безопасности нам нужно будет готовиться к честным выборам. Для этого нам нужно присутствие ОБСЕ, эффективный вооруженный компонент ОБСЕ", - сказал П.Климкин.

По словам главы МИД, урегулирование ситуации на Донбассе требует применения всего потенциала ОБСЕ, в том числе круглосуточного мониторинга участка украинско-российской границы.

П.Климкин также отметил, что министры обсудили вопросы вооруженного компонента СММ ОБСЕ на Донбассе.

В свою очередь, С.Курц рассказал о намерении австрийского председательства усилить технические возможности СММ ОБСЕ, которые помогают контролировать соблюдение режима прекращения огня.