Аваков: Ключевая задача украинских пограничников в 2017г. - готовность обеспечить контроль над госграницей на Донбассе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в 2017 году необходимо выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем - и в Крыму, этим процессом будут заниматься в первую очередь пограничники.

Как сообщает департамент коммуникации МВД, эти задачи министр озвучил во вторник на коллегии Государственной пограничной службы Украины.

По его словам, ключевая задача пограничников на этот год - полная готовность к взятию государственной границы под контроль. "Это не мое пропагандистское высказывание или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса", - сказал А.Аваков.

Глава МВД подчеркнул, что это не будет долгосрочная миссия, так как после разработки плана и установления задачи в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей.

Госпогранслужба входит в состав МВД Украины.