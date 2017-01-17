События

13:50 17.01.2017

Аваков: Ключевая задача украинских пограничников в 2017г. - готовность обеспечить контроль над госграницей на Донбассе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в 2017 году необходимо выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем - и в Крыму, этим процессом будут заниматься в первую очередь пограничники.

Как сообщает департамент коммуникации МВД, эти задачи министр озвучил во вторник на коллегии Государственной пограничной службы Украины.

По его словам, ключевая задача пограничников на этот год - полная готовность к взятию государственной границы под контроль. "Это не мое пропагандистское высказывание или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса", - сказал А.Аваков.

Глава МВД подчеркнул, что это не будет долгосрочная миссия, так как после разработки плана и установления задачи в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей.

Госпогранслужба входит в состав МВД Украины.

ВАЖНОЕ

Музеи оккупированного Крыма обжалуют решение по "скифскому золоту"

С начала АТО военные саперы обезвредили более 140,5 тыс. минно-взрывных устройств на Донбассе

Синоптики прогнозируют в Киеве в среду слабый туман

Защита Януковича предлагает допросить Матиоса по делу о госизмене

В КГГА назвали причину увеличения загрязнения воздуха в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко: Мировое сообщество должно снять санкции с РФ только после вывода войск и прекращения оккупации украинских территорий

На месте крушения "Боинга" под Бишкеком найден второй "черный ящик"

Порошенко рассчитывает на возможности Трампа в борьбе Украины против российской агрессии

Прокурор заявляет о необоснованности ходатайства защиты Януковича о давлении на суд

Двое украинских военных ранены за сутки в зоне АТО

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
смешные имена
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа коммерческой недвижимости в Симферополе
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА