Двое украинских военных ранены за сутки в зоне АТО

За минувшие сутки погибших среди украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции нет, двое получили ранение, сообщают в Министерстве обороны Украины.

"За прошлые сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих в рядах ВСУ не было. Двое наших бойцов получили ранения", - сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге во вторник в Киеве.

По его словам, украинские военнослужащие получили ранения в Попаснянском районе из-за подрыва взрывного устройства.