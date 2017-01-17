События

13:25 17.01.2017

Двое украинских военных ранены за сутки в зоне АТО

За минувшие сутки погибших среди украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции нет, двое получили ранение, сообщают в Министерстве обороны Украины.

"За прошлые сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих в рядах ВСУ не было. Двое наших бойцов получили ранения", - сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге во вторник в Киеве.

По его словам, украинские военнослужащие получили ранения в Попаснянском районе из-за подрыва взрывного устройства.

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