Первый тур голосования по выборам председателя Европарламента не выявил победителя, последует второй тур

Состоявшийся во вторник на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге первый тур голосования по выборам председателя ассамблеи не дал необходимого абсолютного преимущества ни одному из шести кандидатов от фракций ЕП.

"Так как никто из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, мы переходим ко второму туру выборов", - объявил сдающий полномочия глава Европарламента Мартин Шульц.

Следуя процедуре, он задал вопрос кандидатам, не снимает ли кто-нибудь из них свою кандидатуру. Никто из шести кандидатов не сообщил об отказе от дальнейшего участия в выборах.

Также по процедуре, М.Шульц напомнил, что между первым и вторым выборами может быть выдвинута новая кандидатура, о которой необходимо заявить до 12:30 местного времени (13:30 кв). В 13:00 (14:00 кв) евродепутаты соберутся для голосования во втором туре.

Всего по процедуре выборов председателя ассамблеи может пройти четыре тура. Если ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов в трех турах, то председателя изберут простым большинством в четвертом и последнем туре из двух кандидатов, получивших наибольшее число голосов в третьем туре.

Все четыре тура проходят в один день. Открывая выборы, М.Шульц объявил, что во вторник на пленарной сессии Европарламента не будет никаких других вопросов, кроме голосования по кандидатуре главы ЕП.