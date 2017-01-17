Среди российских военных на Донбассе растет количество случаев небоевых потерь и дезертирства

Количество случаев дезертирства и небоевых потерь увеличивается среди российских военнослужащих на Донбассе, в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, констатирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"16 января в 1 мотострелковом батальоне 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты в результате стычки с применением оружия между военнослужащими ВС РФ и контрактниками из числа местного населения трое военнослужащих убиты и еще девять получили ранения", - говорится в сообщении ГУР на странице в "Фейсбуке" во вторник.

По состоянию на 17 января в 6 отдельном мотострелковом полку (Кадиевка) 2 АК на учете до 80 военнослужащих, самовольно оставивших свои подразделения. Однако реальное количество дезертиров в полку значительно больше, указывает разведка. С целью сокрытия данного факта от российского командования командир полка принял решение при подготовке сведений указывать дезертиров как находящихся в отпуске или уволенных со службы.