Музеи оккупированного Крыма обжалуют решение по "скифскому золоту"

Крымские музеи начали процесс обжалования решения Окружного административного суда Амстердама относительно возвращения экспонатов крымских музеев из коллекции "Крым - золотой остров в Черном море" (так называемое "скифское золото") в Украину, сообщила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар.

"Наши защитники получили известие от судебного пристава о намерении крымских музеев подавать апелляцию. Процедурно у них (музеев) есть несколько недель, чтобы "высказать" все свои "фе" относительно решения первого суда. Это фактически означает начало процесса обжалования решения окружного суда и, соответственно, артефакты останутся в хранилищах музея Алларда Пирсона", - написала она на своей странице в Facebook во вторник.

Как сообщалось, выставка "Крым – золотой остров в Черном море" в музее Алларда Пирсона была сформирована из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, состоявшуюся после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию.

В Минкульте РФ 10 сентября 2014 года заявили, что экспонаты "скифского золота" из киевских музеев возвращены в Киев, предметы из крымских музеев остаются в Голландии после совместной выставки в амстердамском музее.

Официальная позиция Украины – "экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина".

В начале декабря 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на музейные экспонаты выставки "Крым - золотой остров в Черном море", которые находятся в музее Алларда Пирсона в Нидерландах, в Интерпол направлены документы для объявления арестованного имущества в международный розыск.

14 декабря 2016 года Окружной административный суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев из коллекции "Крым - золотой остров в Черном море" (так называемое "скифское золото") должны быть возвращены в Украину.