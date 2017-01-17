События

12:50 17.01.2017

Почти 70 тыс. украинцев поступили на военную службу по контракту в 2016 году

В 2016 году 69 тыс. украинцев заключили контракт на прохождение службы в Вооруженных силах Украины, сообщила начальник Управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины полковник Оксана Гаврилюк.

"Военная служба по контракту в ВСУ остается одной из наиболее конкурентоспособных профессий на рынке труда. В 2016 году контракт с украинским войском заключили 69 тыс. военнослужащих, из которых 7,5 тыс. офицеров", - рассказала она на брифинге во вторник в Киеве.

О.Гаврилюк заверила, что ведомство в текущем году продолжит работу, "чтобы приток граждан на военную службу по контракту не уменьшался".

"При этом упор будет делаться на качестве отбора кандидатов", - отметила она.

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