Синоптики прогнозируют в Киеве в среду слабый туман

В ближайшие сутки, 18 января, территория Украины останется в холодной воздушной массе, погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

В среду без существенных осадков; температура ночью 7-13° мороза, местами 14-16° , днем 1-6° мороза. В Крыму ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед и налипание мокрого снега; температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Ночью и утром во всей Украине, кроме южной части, местами туман. На дорогах страны гололедица. Ветер северо-восточный, 3-10 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с.

В Киеве в среду без существенных осадков; ночью, утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 3-5° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,4 градусов выше ноля в 2007 году, а самая низкая - ночью на отметке 22,8 градусов мороза в 1950 году.

В четверг, 19 января, в Украине без существенных осадков, лишь в Крыму и Приазовье пройдет небольшой снег. На дорогах страны гололедица.

Ветер северо-восточный, 3-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, в западных, центральных и восточных областях местами 15-18° мороза, днем 3-8° мороза; в Крыму и на юге Одесской области ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

В Киеве - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 4-6° мороза.