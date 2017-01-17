События

11:17 17.01.2017

Часть конгрессменов-демократов бойкотирует инаугурацию Трампа

Группа из 26 конгрессменов-демократов намерена бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, сообщает во вторник Си-Эн-Эн.

По информации телеканала, это решение было принято, в частности, из-за недавних резких высказываний Д.Трампа в адрес члена палаты представителей Джона Льюиса.

Ранее Д.Трамп в своем "Твиттере" подверг критики конгрессмена Дж.Льюиса.

"Конгрессмену Джону Льюису следует больше времени уделять помощи своему собственному избирательному округу, который находится в ужасающем состоянии (не говоря уже об уровне распространения преступности), а не жаловаться на результаты выборов. Только одни разговоры - никаких действий, никаких результатов. Печально", - написал Д.Трамп.

Некоторые из конгрессменов заявили, что вместо участия в церемонии инаугурации они примут участие в акциях протеста.

СМИ отмечают, что все 26 человек, решивших не присутствовать на инаугурации Д.Трампа, являются членами Палаты представителей. Никто из сенаторов от участия в церемонии пока не отказывался.

Церемония инаугурации нового президента США должна пройти 20 января 2017 года.

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