Разбившийся турецкий самолет принадлежал ACT Airlines, а не Turkish Airlines

Разбившийся под Бишкеком (Кыргызстан) 16 января грузовой самолет Boeing-747-400 принадлежал турецкой компании ACT Airlines, работающей под брендом MyCargo Airlines, сообщила авиакомпания Turkish Airlines.

Ранее в СМИ сообщалось, что указанный самолет принадлежал именно этой авиакомпании.

Boeing-747 авиакомпании ACT Airlines при заходе на посадку рухнул на дачный поселок, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас". Самолет упал на жилые дома. Большинство жертв - жители поселка, оказавшиеся придавленными обломками самолета.

По последним данным, в результате падения самолета погибли 38 чел.