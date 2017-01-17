События

11:12 17.01.2017

Разбившийся турецкий самолет принадлежал ACT Airlines, а не Turkish Airlines

Разбившийся под Бишкеком (Кыргызстан) 16 января грузовой самолет Boeing-747-400 принадлежал турецкой компании ACT Airlines, работающей под брендом MyCargo Airlines, сообщила авиакомпания Turkish Airlines.

Ранее в СМИ сообщалось, что указанный самолет принадлежал именно этой авиакомпании.

Boeing-747 авиакомпании ACT Airlines при заходе на посадку рухнул на дачный поселок, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас". Самолет упал на жилые дома. Большинство жертв - жители поселка, оказавшиеся придавленными обломками самолета.

По последним данным, в результате падения самолета погибли 38 чел.

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