Командующий ВМС Украины назвал приоритеты в 2017г.

Главными задачами развития Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в 2017 году являются социальная защита военных моряков, развитие инфраструктуры, восстановление пунктов базирования и военных городков, а также технического состояния корабельного состава, подчеркивает командующий ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко.

"2016 год для украинских военных моряков выдался довольно напряженным, но мы не останавливаемся на достигнутом, и в текущем году будем работать еще упорнее, тем более, что 2017 год назван в Вооруженных силах Украины годом Военно-морских сил. Приоритетными задачами определены социальная защита военных моряков, развитие инфраструктуры, восстановление пунктов базирования и военных городков, а также технического состояния корабельного состава", - цитирует И.Воронченко сайт Министерства обороны.