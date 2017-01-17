События

11:08 17.01.2017

Командующий ВМС Украины назвал приоритеты в 2017г.

Главными задачами развития Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в 2017 году являются социальная защита военных моряков, развитие инфраструктуры, восстановление пунктов базирования и военных городков, а также технического состояния корабельного состава, подчеркивает командующий ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко.

"2016 год для украинских военных моряков выдался довольно напряженным, но мы не останавливаемся на достигнутом, и в текущем году будем работать еще упорнее, тем более, что 2017 год назван в Вооруженных силах Украины годом Военно-морских сил. Приоритетными задачами определены социальная защита военных моряков, развитие инфраструктуры, восстановление пунктов базирования и военных городков, а также технического состояния корабельного состава", - цитирует И.Воронченко сайт Министерства обороны.

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