В понедельник в ДТП погибли три человека, еще 66 граждан травмированы

За минувшие сутки, 16 января, вследствие усложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли трое граждан, травмировано – 66, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Во вторник, 17 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в Черкасской и Кировоградской областях. "Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП на 10-50%) зафиксирован в шести областях Украины: Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской", - сообщается на официальном сайте Нацполиции.