Порошенко в Давосе выступит с речью на сессии "Движение на восток: усиление европейского соседства"

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Швейцарию 17-20 января будет участвовать в 47-ом ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе работы форума глава украинского государства намерен выступить с речью во время сессии "Движение на восток: усиление европейского соседства", участвовать в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".

Кроме того, на форуме в Давосе П.Порошенко намерен провести ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.

Как сообщалось, пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко заявил ранее, что П.Порошенко не намерен принимать участие в "украинском завтраке" бизнесмена и мецената Виктора Пинчука, который тот также организовывает в Давосе в то же время.