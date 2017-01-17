События

09:56 17.01.2017

Порошенко в Давосе выступит с речью на сессии "Движение на восток: усиление европейского соседства"

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Швейцарию 17-20 января будет участвовать в 47-ом ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе работы форума глава украинского государства намерен выступить с речью во время сессии "Движение на восток: усиление европейского соседства", участвовать в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".

Кроме того, на форуме в Давосе П.Порошенко намерен провести ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.

Как сообщалось, пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко заявил ранее, что П.Порошенко не намерен принимать участие в "украинском завтраке" бизнесмена и мецената Виктора Пинчука, который тот также организовывает в Давосе в то же время.

ВАЖНОЕ

Аэропорт "Киев" работает в штатном режиме

При крушении "Боинга" под Бишкеком 38 человек погибли

За прошедшие сутки боевики 41 раз открывали огонь по украинским позициям, один военный ранен

Ле Пен намерена признать Крым частью России в случае победы на выборах президента Франции

Мы все несем ответственность за то, каким будет мир, Европа и наше будущее - Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

В понедельник в ДТП погибли три человека, еще 66 граждан травмированы

Нашествие мышей в Австралии угрожает урожаю и фермерам

В Украине создадут госсистему защиты критической инфраструктуры - решение СНБО

Украину интересует португальский опыт в береговой охране и производстве патрульных катеров - Полторак

Киевляне активно пользуются ночными маршрутами коммунального транспорта, появившихся благодаря электронным петициям

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Женщина Лоренсо
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
на сайте прайс юа
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА